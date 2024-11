Catania, pusher utilizzava un appartamento disabitato come deposito della droga

Grazie alle indagini su un pusher 29enne molto attivo nella zona della villa Bellini, a Catania, i carabinieri hanno individuato un deposito per custodire la droga, in un appartamento disabitato all’interno di una casa parzialmente diroccata. Dopo alcuni appostamenti i militari sono entrati in azione mentre il 29enne stava andando a rifornirsi di droga in sella al proprio scooter. Nell’appartamento, in un cassetto della cucina, i militari hanno recuperato un foglio manoscritto con gli appunti delle vendite degli stupefacenti e i relativi incassi, poi, in camera da letto, una dose di marijuana di 1,50 grammi e 800 euro in contanti.

In un appartamento disabitato, che si trova nei pressi della casa nella quale è avvenuta la prima perquisizione, i carabinieri hanno scovato diverse buste di marijuana skunk del peso di quasi 5 chilogrammi, una bilancia di precisione e buste per il confezionamento della droga. L’uomo è stato condotto in carcere.