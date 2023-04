Catania: 24enne picchia la ex compagna incinta davanti ai figli minorenni, ai domiciliari

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania con l’accusa di maltrattamenti ai danni della ex convivente aggravati dalla presenza di figli minori e dallo stato di gravidanza della vittima. L’indagine ha permesso di appurare che il 24enne, spesso in stato di alterazione a causa dell’assunzione di stupefacenti, avrebbe maltrattato la convivente da anni, sin dall’inizio della loro relazione. Liti che spesso sarebbero degenerate in atti di violenza fisica e psicologica e anche in limitazioni di libertà della giovane donna, alla quale sarebbero stati anche negati i contatti con la famiglia di origine. Rintracciato in tarda mattinata, l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.