Foto generata con AI

Un pacchetto di carta con sopra disegnata una croce: è il probabile avvertimento trovato nella buca delle lettere di Grazia Santapaola, sorella del boss Nitto e madre dell’ergastolano Aldo Ercolano. Sul caso indaga la squadra mobile di Catania, con gli agenti che ieri sera, poco prima di mezzanotte, sono arrivati a casa della donna. Dopo la aver ricevuto la segnalazione della strana corrispondenza recapitata. Sul posto anche gli artificieri, per escludere che si trattasse di un pacco bomba. Per precauzione, l’area è stata isolata e riaperta una volta concluse le operazioni di verifica. Considerato il contesto e la natura mirata del gesto, al momento gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un’intimidazione. È in corso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a trovare elementi utili all’identificazione degli autori del gesto.