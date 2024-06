Catania, operazione antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo

Operazione antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania: due persone – un 17enne e un 48enne – sono state arrestate dalla polizia. Nel primo caso il giovane è stato trovato con 25 dosi di cocaina, 17 di crack, 52 di marijuana, un bilancino di precisione e una radio. Il ragazzo è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Nel secondo casa l’uomo è stato trovato in casa con sette grammi di cocaina in pietra, materiale utilizzato per la pesatura e per il confezionamento, nonché alcuni taccuini con cifre e nomi.

Inoltre nel corso di una perlustrazione delle campagne che si trovano dietro via Capo Passero sono state trovate 160 dosi di marijuana già confezionate e pronte allo spaccio, per un peso di circa 150 grammi. Trovate anche una busta con 750 grammi di marijuana ancora da confezionare e un contenitore metallico con dentro alcune dosi di cocaina. Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.