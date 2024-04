Catania: notte di follia in via Sant’Euplio. Due minorenni picchiano medico e autista del 118

Prima una lite in strada, lungo via Sant’Euplio, e poi la violenta aggressione nei confronti di un medico e di un’autista del 118. Le protagoniste sono due minorenni di 13 e 17 anni, entrambe originarie dell’est Europa. La ricostruzione di quanto avvenuto stanotte è al vaglio della polizia. Secondo le prime indiscrezioni, raccolte da MeridioNews, l’equipaggio del 118 stava effettuando un intervento in un’abitazione all’altezza del civico 30, nei pressi de La Rinascente. Mentre gli operativi erano in procinto di terminare le operazioni di soccorso avrebbero notato le due ragazzine litigare tra loro nei dintorni dell’ambulanza. Pochi attimi, il tentativo di interrompere la rissa, ed entrambe le giovanissime hanno cambiato obiettivo scagliandosi contro medico, autista e ambulanza. Una situazione paradossale interrotta soltanto dall’intervento delle Volanti della polizia. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare la 13enne e la 17enne che sono state portate via.

Per medico e autista del 118 è stato invece necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. I sanitari sono stati refertati e dimessi e hanno riportato delle contusioni con il medico che è stato colpito con un pugno alla testa. Le due ragazzine sono state trasferite dalla polizia al reparto prevenzione crimine di San Giuseppe La Rena. I poliziotti, dopo le formalità del caso, hanno provveduto ad avvertire e convocare i genitori delle due minorenni. Secondo quanto emerso non si esclude che le due abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti. Proprio il 12 marzo scorso si è celebrata la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, indetta dal ministero della Salute.