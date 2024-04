Catania, autolavaggio irregolare nel quartiere Nesima: denunciato e multato il titolare

Un autolavaggio quasi totalmente sprovvisto di autorizzazioni. Un 49enne di Catania è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale. Il suo autolavaggio, che si trova in una traversa di viale Mario Rapisardi, avrebbe lavorato senza il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e senza alcuna autorizzazione allo scarico. Per questo l’area usata come autolavaggio è stata sequestrata, così come le attrezzature, mentre l’attività è stata chiusa.

Per il titolare anche una multa di 5164 euro, perché sarebbe stato trovato senza alcune autorizzazioni, tra cui la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la dichiarazione attestante i requisiti morali e professionali, quella relativa alla conformità urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché il formulario per i rifiuti speciali.