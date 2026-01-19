Catania, tenta di soffocare la figlia neonata con un cuscino

19/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Probabilmente un caso di depressione post-partum, che poteva concludersi in tragedia: evitata dall”intervento dei carabinieri di Catania, che hanno salvato una neonata di 5 mesi. Tutto comincia ieri pomeriggio quando, la chiamata di una donna al 112, chiede soccorso in un’abitazione di San Cristoforo. La sorella, racconta la donna, si era chiusa a chiave in camera da letto con la neonata, inviando messaggi allarmanti. «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi», il testo che ha messo in agitazione la parente. Arrivati in fretta alla casa indicata, i militari hanno, in effetti, trovato la madre barricata dentro la stanza. Costretti a forzare la porta, sono riusciti a intervenire in tempo sulla donna, che stava soffocando la piccola con un cuscino. Allontanata subito la madre, i militari hanno praticato un massaggio cardiaco alla neonata, che ha ripreso in fretta conoscenza. Affidata ai sanitari, la bambina è stata trasferita all’ospedale San Marco, dove adesso è ricoverata ma non in pericolo di vita. Per la madre, invece, è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio e si trova quindi ricoverata nel reparto di Psichiatria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze