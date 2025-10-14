Foto di polizia di Stato.

Catania, scooter elettrici modificati: multe e sequestri in piazza Università

Controlli a tappeto nel centro storico di Catania, dove la polizia e i vigili urbani hanno sanzionato diversi proprietari di scooter elettrici modificati trasformati, di fatto, in ciclomotori. L’operazione si è concentrata in piazza Università, area particolarmente frequentata da residenti e turisti. In questo zona sono stati individuati numerosi mezzi non conformi alle norme del codice della strada.

Otto scooter elettrici sequestrati e sanzioni per i proprietari

Per l’alterazione delle caratteristiche tecniche, gli agenti hanno sequestrato ai fini della confisca otto scooter elettrici, disponendo pesanti sanzioni per i rispettivi proprietari. I conducenti sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa, senza patente di guida e privi del casco protettivo. Requisiti obbligatori per la circolazione di veicoli che, a causa delle modifiche, rientrano nella categoria dei ciclomotori.

Sicurezza pedonale a rischio nel cuore della città

I proprietari sono stati inoltre multati per aver sfrecciato in area pedonale, invadendo spazi riservati ai pedoni e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Secondo quanto accertato, questi mezzi modificati possono raggiungere velocità elevate, fino a 50 chilometri orari. Inoltre sono privi di adeguati sistemi di frenata, rappresentando un serio pericolo per chi frequenta il centro cittadino. Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni per contrastare l’uso improprio dei veicoli elettrici e garantire il rispetto delle regole.

