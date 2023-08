Catania, multati venditori ambulanti abusivi a Librino. Sequestrati 140 chili di frutta e verdura

Quattro venditori ambulanti di frutta e verdura nel quartiere Librino di Catania sono stati multati per avere occupato abusivamente il suolo pubblico e per la mancanza di autorizzazione amministrativa e requisiti professionali. I carabinieri del comando provinciale, insieme ai colleghi dell’intervento operativo (Cio) hanno elevato per loro delle sanzioni da 8000 euro. Stando a quanto riscontrato dai militari, i quattro venditori ambulanti si sarebbero impossessati di intere porzioni di suolo pubblico, creando anche intralcio alla circolazione stradale. In particolare, uno di loro avrebbe addirittura predisposto una struttura fissa, con tanto di impianto di energia elettrica, nonostante fosse in possesso di una semplice autorizzazione al commercio itinerante. Tutti i prodotti ortofrutticoli (per un totale di 140 chili di frutta e verdura) sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza all’oratorio San Filippo Neri di Catania.