Catania: il caso del terreno in via Generale Ameglio. C’è un progetto per la realizzazione del marciapiede

Il marciapiede di via Generale Ameglio che si interrompe improvvisamente a causa di una lamiera? Sarà soltanto un lontano ricordo. A distanza di quattro anni dal caso, sollevato da alcuni residenti attraverso le pagine di MeridioNews, c’è un progetto per la costruzione di una parte di strada da riservare ai pedoni. Della vicenda si era occupato anche il Movimento 5 stelle attraverso il lavoro del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. A luglio del 2022 era stata presentata un’interrogazione al Comune di Catania per capire che progetti aveva l’amministrazione per risolvere la questione sicurezza lungo quel tratto di strada, nel quartiere Nesima, nei pressi dei campi di calcio USA94. L’area interessata dal problema è quella a ridosso di una rotonda tra via Generale Ameglio e via Torquato Tasso. Ormai da anni, alcuni residenti lamentano come il marciapiede si interrompa improvvisamente per fare spazio a una lamiera alta circa due metri.

Dietro l’interruzione anche una complessa vicenda giudiziaria risalente al 1999, quando la rotatoria venne realizzata e, secondo i privati che hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, senza un formale provvedimento di occupazione o esproprio da parte di Palazzo degli elefanti. Il nuovo marciapiede, come emerge dal progetto recuperato grazie a una richiesta di accesso agli atti del consigliere Bonaccorsi, sarà realizzato sopra una fondazione «in misto granulare», un massetto «con rete elettrosaldata» e una «malta di cemento». Tutti i lavori, compresa l’illuminazione e le opere provvisorie di sicurezza, dovrebbero costare circa 32mila euro, come emerge dal computo metrico estimativo firmato dall’ingegnere progettista Giuseppe Di Francesco. «Finalmente, dopo diversi anni, verrà riqualificato questo tratto di strada, fondamentale per dare sicurezza a tutti i residenti e i cittadini che frequentano quel luogo», commenta a MeridioNews il consigliere Bonaccorsi.