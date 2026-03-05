Una ragazza è stata picchiata ieri sera in piazza Stesicoro, a Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews, alla base della vicenda ci sarebbe una lite per motivi di gelosia, probabilmente legata a un ragazzo. La vittima del pestaggio, accompagnata da alcuni conoscenti, avrebbe avuto un appuntamento con altre persone per ottenere chiarimenti, ma la situazione è rapidamente degenerata, culminando nell’aggressione. Come riporta Freepress online, una ragazza, amica della vittima, è riuscita ad allontanarsi raggiungendo di corsa il vicino McDonald’s, mentre l’altra, dopo essere stata accerchiata, è stata colpita violentemente e scaraventata a terra. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti; successivamente sono arrivati sul posto gli agenti della squadra Volanti della polizia.

Le condizioni della ragazza e le indagini della polizia

Per la vittima del pestaggio sono state necessarie le cure dei medici del Pronto soccorso a causa di alcune contusioni. Dopo gli accertamenti clinici, la ragazza, che è maggiorenne, è stata dimessa. Attualmente la polizia sta lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, procedendo anche all’identificazione di tutti coloro che hanno preso parte alla lite. Stando alle informazioni raccolte dal nostro giornale, l’episodio avvenuto in piazza Stesicoro non ha alcun collegamento con il mondo delle baby gang. Proprio ieri, infatti, la polizia ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di sei giovanissimi che, lo scorso 3 gennaio, avevano aggredito due ragazzi nella stessa zona.