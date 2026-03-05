Catania, violenta lite in piazza Stesicoro: una giovane picchiata. Indaga la polizia

05/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una ragazza è stata picchiata ieri sera in piazza Stesicoro, a Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews, alla base della vicenda ci sarebbe una lite per motivi di gelosia, probabilmente legata a un ragazzo. La vittima del pestaggio, accompagnata da alcuni conoscenti, avrebbe avuto un appuntamento con altre persone per ottenere chiarimenti, ma la situazione è rapidamente degenerata, culminando nell’aggressione. Come riporta Freepress online, una ragazza, amica della vittima, è riuscita ad allontanarsi raggiungendo di corsa il vicino McDonald’s, mentre l’altra, dopo essere stata accerchiata, è stata colpita violentemente e scaraventata a terra. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti; successivamente sono arrivati sul posto gli agenti della squadra Volanti della polizia.

Le condizioni della ragazza e le indagini della polizia

Per la vittima del pestaggio sono state necessarie le cure dei medici del Pronto soccorso a causa di alcune contusioni. Dopo gli accertamenti clinici, la ragazza, che è maggiorenne, è stata dimessa. Attualmente la polizia sta lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, procedendo anche all’identificazione di tutti coloro che hanno preso parte alla lite. Stando alle informazioni raccolte dal nostro giornale, l’episodio avvenuto in piazza Stesicoro non ha alcun collegamento con il mondo delle baby gang. Proprio ieri, infatti, la polizia ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di sei giovanissimi che, lo scorso 3 gennaio, avevano aggredito due ragazzi nella stessa zona.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Tangenziale di Catania bloccata, sei incidenti stradali in poche ore
Leggi la notizia

Una ragazza è stata picchiata ieri sera in piazza Stesicoro, a Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews, alla base della vicenda ci sarebbe una lite per motivi di gelosia, probabilmente legata a un ragazzo. La vittima del pestaggio, accompagnata da alcuni conoscenti, avrebbe avuto un appuntamento con altre persone per ottenere chiarimenti, ma la situazione […]

A una svolta le indagini sulla morte della donna rumena a Catania
Leggi la notizia

Una ragazza è stata picchiata ieri sera in piazza Stesicoro, a Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews, alla base della vicenda ci sarebbe una lite per motivi di gelosia, probabilmente legata a un ragazzo. La vittima del pestaggio, accompagnata da alcuni conoscenti, avrebbe avuto un appuntamento con altre persone per ottenere chiarimenti, ma la situazione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze