Catania, lite tra coinquilini a colpi di pentole: denunciato un 25enne

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Perfino le pentole sono state usate come arma durante una lite tra due giovani coinquilini a Catania. Gli agenti della polizia sono intervenuti nel quartiere Cibali del capoluogo etneo, prima che la situazione potesse degenerare in modo irreparabile.

La chiamata di uno dei due litiganti

L’intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza (112) con la quale uno dei due litiganti ha comunicato alla sala operativa della questura di Catania di essere stato colpito al volto e alla testa dal coinquilino. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane con la testa ancora insanguinata e hanno prestato i primi soccorsi. Nel frattempo, l’aggressore, un 25enne originario di Siracusa, è stato fermato e sottoposto a controllo.

La lite tra coinquilini a colpi di pentola

Secondo quanto riferito dal ferito, il coinquilino lo ha colpito con una pentola in acciaio dopo una serie di incomprensioni sull’utilizzo degli spazi comuni. L’oggetto della contesa sarebbe stata la cucina. Stanza che sarebbe stata utilizzata dal 25enne per studiare, non consentendone l’accesso e la fruizione agli altri coinquilini. Da qui si sarebbe innescato l’alterco, sfociato nell’aggressione fisica. Per le ferite, la vittima è stata accompagnata dai poliziotti in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre l’aggressore è stato denunciato per lesioni personali.