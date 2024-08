Catania, in un lido della Scogliera i bagnini sono assenti: mille euro di multa

Foto di Karolina Grabowska da Pixabay

Arriva la polizia per i controlli, ma i bagnini non si trovano. A Catania in un lido della zona della Scogliera le persone addette al salvataggio sono risultate assenti durante un controllo della polizia. Secondo quanto riportato dagli agenti, i bagnini non erano nelle postazioni previste, nonostante la presenza di numerose persone bagnanti, tra cui minori e persone anziane. Il personale addetto al salvataggio sarebbe arrivato – insieme al titolare dello stabilimento balneare – dopo circa dieci minuti dall’arrivo degli agenti.

Sempre secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, i due bagnini hanno provato a giustificarsi dicendo di essersi allontanati per pulire l’interno della struttura dalla cenere vulcanica. Ai due è stato contestato un illecito amministrativo in materia di sicurezza balneare ed è stata fatta una multa di 1032 euro.