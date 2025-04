Il futuro delle case: «Contesti più eleganti, sani e vivibili» rispettando ambiente e territorio

Un’idea nata in Sicilia con l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui costruiamo e abitiamo le nostre case. Grazie al sodalizio tra due grandi marchi impegnati in edilizia ed efficientamento energetico nasce l’iniziativa Opera Green, la sintesi del modo di fare impresa di Cogecri srl e Tech4Green. Ospite di Siciliani all’opera è Roberto Crisafulli, uno dei fondatori di Opera Green, che ci racconta la loro chiara missione: ridurre l’impatto ambientale dell’edilizia residenziale, promuovendo modelli costruttivi sostenibili e tecnologie innovative. «Vogliamo rendere accessibile un modo di costruire più rispettoso dell’ambiente – racconta Crisafulli – integrando nei nostri progetti soluzioni concrete per il risparmio energetico, l’autoproduzione da fonti rinnovabili e l’uso di materiali ecocompatibili». Abbracciando l’intero ciclo di vita dell’edificio, a partire dalla sua costruzione. Un settore ancora spesso legato a logiche tradizionali e poco inclini al cambiamento. «Non possiamo più permetterci di sottrarre altro territorio al pianeta – continua Crisafulli – Riqualificare, rispettando l’identità del territorio, ci consentirà di creare contesti architettonici più eleganti, sani e vivibili». Con l’ambizione di diventare un modello replicabile su scala nazionale. E i segnali sono incoraggianti: il crescente interesse per l’edilizia sostenibile e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sembrano oggi creare il terreno giusto per una trasformazione concreta.