Aci Castello, sedicenne cade dalla scogliera. Trasferito in codice rosso al Cannizzaro

Foto di Vigili del fuoco Catania

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti a mezzogiorno di oggi per soccorrere un ragazzo di 16 anni che, per cause da accertare, è caduto dalla scogliera di via Aci Castello, da un’altezza di circa 5 metri, finendo sugli scogli sottostanti. Sul posto, nei pressi del lido Bellatrix, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale, il personale specializzato in tecniche Speleo alpino fluviali, il tecnico di servizio, il reparto nautico e il reparto volo con i Sommozzatori del nucleo di Catania a bordo dell’elicottero.

Il ragazzo è stato raggiunto e trasportato via mare su gommone per poi essere affidato alle cure dei sanitari del servizio 118. Sul posto anche agenti della polizia che hanno partecipato alle attività di soccorso. Intervenuto anche personale della Guardia costiera. Le condizioni del ragazzo sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita.