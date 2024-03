Catania, trovato nel letto dell’ex moglie, ma non poteva stare in quella casa: arrestato 37enne

Torna a casa dell’ex moglie, alla quale non si sarebbe potuto avvicinare, perché la madre lo avrebbe mandato via di casa. Ieri pomeriggio un 37enne di Catania è stato arrestato dai carabinieri di Librino, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Per sedici anni l’uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e percosso la moglie, per questo nel 2022 è stato arrestato. In seguito è riuscito a convincere la moglie a ritirare la denuncia, promettendo che sarebbe cambiato. In realtà, però, il 37enne avrebbe continuato a mortificare la donna, a minacciarla e ad avere un atteggiamento sempre più violento, anche in presenza dei figli minorenni. Per questo la donna ha deciso di interrompere la relazione.

Per tutelare le vittime, quindi, la magistratura ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento a non meno di 800 metri dall’abitazione, in seguito al quale l’uomo si è trasferito presso la sua famiglia di origine. Ieri, però, alle cinque del mattino sarebbe entrato a casa della ex moglie – usando delle chiavi che non le aveva mai restituito – e si sarebbe messo a letto, mentre la donna ancora dormiva. Nel pomeriggio, allontanandosi dall’uomo, la 30enne è riuscita a chiamare i carabinieri usando il cellulare della figlia, visto che il suo le era stato sottratto proprio dall’ex. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo – che si trovava nel letto della donna – è stato bloccato e arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento. Secondo il racconto della donna, questa era stato solo l’ultimo episodio simile e in passato l’ex marito l’avrebbe anche minacciata di morte. La donna non avrebbe denunciato la cosa per timore di ritorsioni sui figli.