Catania: lancia oggetti dal balcone e minaccia i passanti. Denunciato 36enne ubriaco

Un uomo di 36 anni ubriaco ha seminato il panico in città lanciando dal balcone di casa diversi oggetti e urlando frasi sconnesse. È accaduto ieri sera in via Vicenza a Catania, dove solo l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. A segnalare l’uomo in forte stato di agitazione sono stati alcuni cittadini e quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato in strada alcuni oggetti rotti, tra cui un portacenere metallico e alcune scope, e affacciato al secondo piano di uno stabile un 36enne agitato che minacciava i passanti.

Dopo essere riusciti a guadagnare la sua fiducia, i carabinieri sono riusciti a farsi aprire la porta di casa, notando all’interno del fumo nero uscire da una stanza. Nell’appartamento completamente messo a soqquadro c’erano più focolai, accesi con della carta, che i militari hanno spento immediatamente. Il 36enne, che ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza, è stato bloccato e affidato alle cure dei sanitari del 118. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.