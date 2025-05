Catania: sorpreso a rubare i fari di un’auto, 51enne finisce in carcere

Ha adocchiato un’auto parcheggiata in corso Sicilia a Catania e ha provato a smontare i gruppi ottici per rubarli. L’uomo, un catanese di 51 anni, è stato notato da un passante che ha allertato la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno intercettato il 51enne nella zona di via Puccini. L’uomo è stato trovato con ancora in mano il sacchetto con all’interno proprio i fari appena asportati dalla macchina parcheggiata.

Dagli accertamenti effettuati nella banca dati della polizia sono emersi a carico dell’uomo diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Oltre alla refurtiva, i poliziotti hanno trovato anche un cacciavite utilizzato poco prima per smontare i gruppi ottici dell’auto. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario dell’auto presa di mira dal 51enne, che, dopo aver constatato il danno subito, ha formalizzato la querela. I gruppi ottici sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il 51enne è stato arrestato per furto aggravato. Sentito il pubblico ministero di turno, per l’uomo è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.