Catania, incidente tra un taxi e una moto: in ospedale un 50enne

Scontro tra una moto e un taxi a Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in corso Italia, all’angolo con via Francesco Crispi: in quel tratto di strada il traffico è momentaneamente bloccato. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il tassista abbia tentato un’inversione. L’uomo tuttavia ha spiegato di non avere tentato quella manovra specificando come la moto sia passata con il rosso e che avrebbe cercato di evitarla.

Sul posto alcune ambulanze di soccorso, che hanno portato all’ospedale Garibaldi centro il motociclista, un 50enne. L’uomo avrebbe riportato una ferita al volto con perdita di sangue e una probabile frattura dello zigomo destro. Il 50enne, che indossava il casco, è stabile e cosciente. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili urbani.