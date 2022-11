Catania, incidente stradale in via Ballo. Automobile finisce contro un muro

Incidente stradale questa mattina a Catania. In via Ballo, all’altezza di un incrocio, un’automobile è finita contro un muro. Stando alle prime ricostruzioni, la conducente non avrebbe rispettato lo stop per poi perdere il controllo del mezzo, una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e un’ambulanza del 118. Le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti.