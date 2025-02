Catania, scontro tra due macchine: un automobilista resta incastrato nel mezzo

Scontro tra due auto stamattina a Catania. L’incidente è avvenuto in via Ventimiglia, all’angolo con via Verdi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto uno dei due conducenti, che a causa del violento impatto era rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato ai due le cure necessarie. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.