Catania, investe due giovani con un’auto che non può circolare e scappa

Investe due giovani con un’auto che non può circolare e scappa. Un 53enne catanese con precedenti penali è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali colpose e per omissione di soccorso. Il 14 marzo scorso, alla guida di una Alfa Romeo 147 grigia, in Via Plaia l’uomo ha investito due giovanissimi su uno scooter. I due ragazzi – un 18enne e un minore – sono stati soccorsi da alcuni passanti, attirati dal rumore dello scontro violento. Nel frattempo il 53enne è scappato ad alta velocità. Il più giovane dei due passeggeri ha riportato diverse fratture ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dopo il quale è stato dichiarato fuori pericolo.

Grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti ad alcuni particolari distintivi dell’auto protagonista dell’incidente, tra cui i cerchioni, alcuni danni sulla carrozzeria e alcuni fari non funzionanti. Per capire se l’uomo avesse provato a sostituire le parti della macchina danneggiate nell’incidente, i militari hanno cercato informazioni sia in alcuni negozi di autoricambi sia nei canali della ricettazione di parti di auto rubate.

Risaliti all’identità dell’uomo, i carabinieri sono andati a casa del 53enne, nel quartiere catanese di San Cristoforo. Sotto casa la macchina interessata dall’incidente. Dalle verifiche è risultato che l‘auto era sotto sequestro amministrativo da giugno 2023, per cui non avrebbe potuto circolare. A quel punto l’uomo ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato. L’automobile è stata sequestrata penalmente, così da essere sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici, utili a ricostruire l’incidente.