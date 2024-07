Catania, a fuoco un capannone nella zona industriale: sul posto i vigili del fuoco

A Catania un capannone della zona industriale della città è interessato da un incendio. Dal primo pomeriggio i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio, che si è sviluppato in contrada Milisinni. Sul posto anche personale del nucleo Nbcr – che sta per nucleare-biologico-chimico-radiologico – un’autobotte, un automezzo di supporto logistico e un carro aria. In fiamme materiale compostabile che si trovava all’interno del capannone. Al momento non si hanno notizie di persone ferite o intossicate dai fumi prodotti dall’incendio.