Strage di Monreale, ha confessato il 19enne del quartiere Zen fermato dai carabinieri

C’è un provvedimento di fermo per il triplice omicidio di Monreale, in provincia di Palermo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Nelle score ore i carabinieri hanno arrestato il 19enne Salvatore Calvaruso, che subito dopo la strage ha reso dichiarazioni spontanee confessando di essere stato tra coloro che hanno sparato. Successivamente, in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ quanto emerge dal provvedimento di fermo firmato dal pm Felice De Benedittis. Il ragazzo, originario del quartiere Zen, è accusato di avere ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 25 e 26 anni. Altri due giovani sono rimasti feriti: si tratta di un 33enne e di un 16enne. Il decreto di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla procura della Repubblica di Palermo. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Calvaruso è detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo.