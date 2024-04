Catania, gettano rifiuti nella zona industriale e gli danno fuoco: due persone denunciate

Hanno scaricato i rifiuti dall’auto e gli hanno dato fuoco. Due giovani – un 21enne e un 23enne – sono stati denunciati dai carabinieri forestali perché responsabili di aver accumulato rifiuti, di averli gettati per strada e di avergli dato fuoco. Lungo lo stradale Primosole, nella zona industriale di Catania, i militari hanno installato alcune foto-trappole nelle zone di solito interessate da questo tipo di incendi dolosi. Durante la visualizzazione di alcune immagini i carabinieri hanno visto che due giovani, dopo aver scaricato una grande quantità di rifiuti di imballaggio – tra cui plastiche, cartoni e polistirolo – hanno appiccato il fuoco, causando un rogo che a causa del vento ha assunto dimensioni imponenti.

I militari hanno assistito ai fatti praticamente in diretta. I vigili del fuoco – allertati dai carabinieri – sono arrivati sul posto per spegnere l’incendio, mentre i militari sono risaliti all’identità dei due uomini, operai di un’azienda di Misterbianco specializzata nella vendita di macchinari di termoidraulica. I due sono stati denunciati, così come il titolare della ditta, per abbandono, gestione illecita e combustione illecita di rifiuti.