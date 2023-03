Catania, in tasca quattro pietre di Mdma e a casa un enorme pugnale: arrestato un 21enne

In tasca con quattro pietre di Mdma di 20 grammi e in casa un pugnale di 40 centimetri. È quanto è stato sequestrato a un 21enne incensurato di Catania che è stato arrestato dai carabinieri accusato di essere un pusher solitamente operante nella centrale piazza Stesicoro del capoluogo etneo. Il 21enne è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, i militari hanno osservato il comportamento del pusher accanto a una nota panineria del centro storico di Catania. Fermato, il giovane è stato perquisito dai carabinieri che gli hanno trovato addosso una busta con dentro la sostanza stupefacente. Poi, gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione domiciliare: in casa del 21enne è stato trovato un enorme pugnale della lunghezza di 40 centimetri. Il 21enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.