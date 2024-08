Catania, in giro con un taglierino e un manganello telescopico

La polizia di Catania ha denunciato un 28enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, nel corso dei servizi pomeridiani di controllo del territorio, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di una lite in strada, tra un uomo ed una donna, vicino alle piscine comunali di Nesima.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato i due, verificando che la coppia di coniugi non era in lite tra loro. I poliziotti hanno accertato che la donna stava tentando di tranquillizzare il marito, scosso a causa di contrasti personali con un altro parente, che di lì a poco avrebbe dovuto incontrare.

Durante le operazioni di identificazione della coppia, gli agenti hanno perquisito l’uomo, trovandogli nella tasca dei pantaloni, un taglierino. Nella perquisizione all’auto sul posto accanto al sedile del conducente gli agenti hanno trovato un manganello telescopico. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.