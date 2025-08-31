Catania, sorpreso su scooter rubato e senza targa: denunciato 42enne

Durante un servizio di controllo nel centro di Catania, i carabinieri della compagnia piazza Dante hanno fermato un uomo alla guida di uno scooter privo di targa che transitava lungo via Carlo Felice Gambino. Alla vista dei militari, il conducente, un 42enne catanese con precedenti, ha mostrato nervosismo. Alla richiesta di spiegazioni, ha esibito dal vano sottosella una targa, sostenendo che fosse quella del veicolo ma che si fosse staccata dal parafango poco prima.

Gli investigatori, insospettiti dalla versione poco credibile, hanno deciso di approfondire i controlli. Hanno così scoperto che il mezzo era stato messo in moto senza chiave, grazie a due cavi elettrici intrecciati, e che la sella era stata manomessa con un pezzo di stoffa per renderne possibile l’apertura senza strumenti idonei. Le verifiche hanno permesso di accertare che lo scooter era stato rubato lo scorso 19 agosto e che il furto era stato denunciato da un 33enne presso la stazione carabinieri Librino.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il 42enne era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione e per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario insieme alla targa.