Catania, sorpreso su scooter rubato e senza targa: denunciato 42enne

31/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Durante un servizio di controllo nel centro di Catania, i carabinieri della compagnia piazza Dante hanno fermato un uomo alla guida di uno scooter privo di targa che transitava lungo via Carlo Felice Gambino. Alla vista dei militari, il conducente, un 42enne catanese con precedenti, ha mostrato nervosismo. Alla richiesta di spiegazioni, ha esibito dal vano sottosella una targa, sostenendo che fosse quella del veicolo ma che si fosse staccata dal parafango poco prima.

Gli investigatori, insospettiti dalla versione poco credibile, hanno deciso di approfondire i controlli. Hanno così scoperto che il mezzo era stato messo in moto senza chiave, grazie a due cavi elettrici intrecciati, e che la sella era stata manomessa con un pezzo di stoffa per renderne possibile l’apertura senza strumenti idonei. Le verifiche hanno permesso di accertare che lo scooter era stato rubato lo scorso 19 agosto e che il furto era stato denunciato da un 33enne presso la stazione carabinieri Librino.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il 42enne era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione e per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario insieme alla targa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
Leggi la notizia

Durante un servizio di controllo nel centro di Catania, i carabinieri della compagnia piazza Dante hanno fermato un uomo alla guida di uno scooter privo di targa che transitava lungo via Carlo Felice Gambino. Alla vista dei militari, il conducente, un 42enne catanese con precedenti, ha mostrato nervosismo. Alla richiesta di spiegazioni, ha esibito dal […]

Palermo: sospesa Ztl in via Roma dal primo settembre
Leggi la notizia

Durante un servizio di controllo nel centro di Catania, i carabinieri della compagnia piazza Dante hanno fermato un uomo alla guida di uno scooter privo di targa che transitava lungo via Carlo Felice Gambino. Alla vista dei militari, il conducente, un 42enne catanese con precedenti, ha mostrato nervosismo. Alla richiesta di spiegazioni, ha esibito dal […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]