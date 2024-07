Catania, grave incidente stradale autonomo per un 27enne. Viaggiava senza casco

Un grave incidente autonomo si è registrato la notte scorsa a Catania, nell’area del lungomare della Playa. Il sinistro, secondo quanto verificato da MeridioNews, ha coinvolto un 27enne che viaggiava, senza casco, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Il centauro, per cause che sono in corso di accertamento, si è schiantato al suolo rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 e il trasferimento, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Successivamente è stato operato d’urgenza per la rottura della milza.