Foto di Agente Lisa

Catania, gambizzato un 28enne nel rione San Giorgio. Indaga la polizia

05/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 28enne è stato gambizzato la notte scorsa nel rione San Giorgio, a Catania. I colpi di pistola sono stati esplosi lungo via dei Calici, a quanto pare nei pressi dell’abitazione del ferito. Quest’ultimo è stato trasportato al Pronto soccorso del vicino ospedale San Marco. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia.

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