Foto di Agente Lisa

Un 28enne è stato gambizzato la notte scorsa nel rione San Giorgio, a Catania. I colpi di pistola sono stati esplosi lungo via dei Calici, a quanto pare nei pressi dell’abitazione del ferito. Quest’ultimo è stato trasportato al Pronto soccorso del vicino ospedale San Marco. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia.