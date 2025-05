Tentano di rubare a scuola: arrestati due ragazzini di 15 e 17 anni

Sorpresi a rubare a scuola. Succede all’istituto scolastico Cesare Battisti di via Zammataro, nel quartiere San Cristoforo, a Catania, dove due ragazzini di 15 e 17 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per aver provato a rubare all’interno dell’aula informatica. Ad accorgersi della presenza sospetta dei due minori è stata la dirigente scolastica che, dopo averli visti nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha chiamato la polizia. I poliziotti, dopo aver bloccato le eventuali vie di fuga, hanno perlustrato il perimetro della scuola, notando una grata di ferro davanti a una finestra che risultava forzata con l’utilizzo di una piccozza e di un martello di grandi dimensioni.

Stessi strumenti con cui, si è poi appurato, i due giovanissimi hanno tentato di forzare l’aula informatica, dopo aver rovistato in un magazzino. Ma senza riuscirci: quando si sono accorti della presenza dei poliziotti nella scuola, infatti, i ragazzi hanno provato a scappare. Anche in questo caso, senza successo. Gli agenti hanno quindi arrestato i due minori, convocando i genitori di entrambi. Il magistrato di turno ha disposto che il 15enne e il 17enne venissero accompagnati presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa di essere giudicati.