Catania, ruba alcuni oggetti dentro un’auto parcheggiata: arrestato 50enne

Ruba effetti personali e oggetti in un’auto parcheggiata. A Catania un 50enne del luogo è stato arrestato in flagranza di reato: è stato ripreso mentre rovistava tra i sedili di un’auto in sosta e portava via alcuni oggetti dalla macchina, la Fiat Panda di un 25enne anche lui di Catania. I fatti sono avvenuti a pochi minuti dalla mezzanotte. Il 50enne ha rotto il finestrino dell’auto e ha iniziato a rovistare tra i sedili, nel

portaoggetti e sul divano posteriore, pare scegliendo quello che voleva prelevare e mettendolo in una scatola. Subito dopo l’uomo si è allontanato dall’auto. La chiamata ai carabinieri è arrivata da un cittadino che ha assistito alla scena e ha fornito alle forze dell’ordine anche una dettagliata descrizione dell’abbigliamento del 50enne.

Dopo poco i carabinieri hanno rintracciato l’uomo, che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi sia degli oggetti rubati sia del martelletto d’emergenza rompi-cristalli, con in quale aveva rotto il vetro dell’auto. I carabinieri hanno arrestato l’uomo e recuperato la refurtiva. Il 50enne aveva rubato: un paio di pattini in linea, quattro accendini da collezione, un mini-aspirapolvere da auto e alcune barrette di cioccolata. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’auto, che nel frattempo era stato rintracciato.