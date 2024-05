Catania, con un piede di porco ruba una bici e degli utensili da un camioncino

È stato arrestato in flagranza di reato. Un 40enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Catania per tentato furto e per danneggiamento. L’uomo si sarebbe aggirato spesso nella zona della stazione ferroviaria della città. Negli scorsi giorni alle cinque del mattino alcuni militari impegnati nell’operazione Strade sicure hanno segnalato ai carabinieri un possibile tentativo di furto lungo corso Martiri della libertà. I militari e i carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva appena rotto il finestrino posteriore di un camioncino e con l’ausilio di un ‘piede di porco‘ e di un cacciavite ha tentato di rubare alcuni utensili e una bicicletta che si trovavano dentro il mezzo. L’uomo è stato arrestato, la merce è stata restituita al proprietario del veicolo.