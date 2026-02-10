Catania, sciacalli in azione tra le barche distrutte dal ciclone: arrestati quattro giovani

10/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non solo i danni diretti del maltempo, ma anche quelli degli sciacalli. Come a Catania, dove la polizia ferroviaria ha arrestato quattro giovani sorpresi a rubare in una imbarcazione ormeggiata in un porticciolo turistico e danneggiata dal ciclone Harry. Durante la notte, gli agenti della Polfer hanno notato uno strano movimento nella zona della stazione centrale etnea che dà sulla scogliera. Con rumori e fasci di luce tra le barche. Bloccate le vie di fuga e avviati i controlli, i poliziotti hanno sorpreso i quattro ragazzi mentre risalivano la scogliera, per entrare alla stazione, con in mano alcuni sacchi. All’interno sono stati trovati vestiti, binocoli e dispositivi elettronici: dalle radiotrasmittenti a una consolle per videogiochi. Oggetti rubati dalla barca di un diportista che, contattato, ha sporto denuncia. I quattro sono così stati arrestati per furto aggravato in concorso, oltre a una sanzione da mille euro per essersi introdotti nell’area ferroviaria e aver attraversato i binari.

