Catania, 41enne si finge poliziotto per assistere la compagna ed entrare in ospedale: denunciato

Si spacciava per agente di polizia indossando una maglietta con il logo della polizia di Stato, ma era solo una messinscena. Un uomo di 41 anni, originario della provincia di Siracusa e residente nel centro storico catanese, è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’episodio è avvenuto al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove l’uomo si era presentato dichiarando di volere assistere la compagna ricoverata in psichiatria dopo un TSO. Un infermiere, non lasciandosi ingannare, ha chiamato la polizia.

Gli agenti delle Volanti lo hanno identificato e trovato in possesso di un tirapugni e tre finti tesserini della polizia con la sua foto. Nella sua auto, inoltre, era installato un lampeggiante blu. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire ulteriori falsi documenti, timbri, attestati, effigi e persino una pistola a salve. Il 41enne ha ammesso di aver contraffatto da anni i segni distintivi per fingersi poliziotto con l’obiettivo – secondo la sua versione – di aiutare la compagna tossicodipendente a smettere di assumere droghe, arrivando perfino a presentarsi nelle piazze di spaccio o ad usufruire dei parcheggi riservati in ospedale senza pagare. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.