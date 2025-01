Catania, evade dai domiciliari e ruba una macchina. Preso dopo inseguimento nel rione Picanello

Evade dai domiciliari e decide di rubare una macchina. La polizia di Catania ha arrestato un 20enne, pregiudicato, dopo averlo sorpreso alla guida di un mezzo con il volto coperto e che procedeva a fari spenti. Il fatto è successo nel rione Picanello. L’uomo, alla vista dei poliziotti e dopo che questi gli hanno intimato l’alt, ha rallentato salvo poi ripartire bruscamente rischiando di investire uno degli agenti e speronando l’auto delle forze dell’ordine. Il 20enne ha percorso ad alta velocità le strade del rione, imboccando alcune arterie in senso vietato. Giunto in via Galatioto ha abbandonato la macchina cercando di scappare a piedi ma è stato bloccato in via Villa Glori.

A bordo dell’automobile sono stati trovati diversi oggetti per scassinare le serrature. Il 20enne è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. Su disposizione del magistrato di turno è stato condotto presso la propria abitazione per essere nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.