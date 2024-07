Catania, tenta di rubare due biciclette in un supermercato

Avrebbe tentato di rubare due bici in un supermercato. Un uomo di Catania – con precedenti penali – è stato notato dalla polizia mentre avrebbe tentato di nascondere due bici che avevano ancora il cartello del prezzo. L’uomo avrebbe tentato di lasciare in fretta il deposito delle merci, ma è stato bloccato dai poliziotti e denunciato per furto. Nei prossimi giorni le biciclette verranno restituite al responsabile dell’attività commerciale.