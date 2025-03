Catania, in un garage abusivo trovati sportelli e fari rubati. All’interno anche droga e armi

Due chilogrammi di droga, tra marijuana, hashish, cocaina e crack, sono stati sequestrati dalla polizia nel rione San Giorgio, a Catania, durante un’attività di controllo eseguita dalle Volanti della questura con la squadra Cinofili. La sostanza stupefacente è stata trovata, grazie al fiuto dei cani Maui e Orso, in alcuni locali realizzati abusivamente in un condominio di via del Maggiolino, dove sono state sequestrate anche un’arma da fuoco con tre cartucce inserite, due pistole a salve e 16 cartucce di vario calibro.

Durante l’ispezione del locale i poliziotti si sono accorti della presenza di una moto di grossa cilindrata, di tre bici elettriche, di un monopattino elettrico e di diversi sportelli, gruppi ottici e altre parti d’auto, tutti presumibilmente di provenienza furtiva. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti per risalire a chi lo avesse in uso.