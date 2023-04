Catania, droga nello scooter e una pistola a casa: arrestato un 19enne

Nove bustine di marijuana nascoste sotto la sella dello scooter e una pistola a salve occultata nell’armadio della camera da letto. Per questo è stato arrestato un 19enne catanese da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante di Catania. I militari hanno fermato il giovane in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante un servizio di osservazione e pedinamento nel quartiere Picanello del capoluogo etneo. I carabinieri sono stati insospettiti dai movimenti sospetti del ragazzo che, dopo essere uscito da un’abitazione di via Faraci, a bordo del suo scooter, è partito in direzione di via Pidatella. Una volta lì, il 19enne ha raggiunto un acquirente alla guida di un motociclo, a cui ha consegnato un involucro in cambio di denaro.

Acclarata l’attività di spaccio in corso, i carabinieri sono intervenuti e, dopo avere bloccato il pusher e proceduto alla sua identificazione, lo hanno perquisito recuperando 60 grammi di marijuana, suddivisi in nove bustine in cellophane trasparente, nascosti nella sella del motorino e la somma di 140 euro in contanti nascosta nella tasca dei pantaloni. I soldi sono ritenuti provento della cessione della droga. Le operazioni sono poi state estese all’interno dell’abitazione del 19enne, dove è stato trovato un bilancino digitale di precisione, l’ulteriore somma in contanti di 240 euro in banconote di vario taglio, una pistola a salve modello 92 calibro 9, priva del tappo rosso e in tutto uguale a un’arma vera, con due caricatori e nove bossoli, occultati in un armadio della camera da letto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.