Schermo da 65 pollici per monitorare il perimetro del covo: arrestati tre pusher a Catania. Due sono minorenni

Una tv da 65 pollici per monitorare il covo per vendere la droga. A Catania, nel quartiere San Cristoforo, tre persone sono arrestate dai carabinieri. Un 23enne e due fratelli minorenni – il più grande dei due con precedenti penali – sono stati trovati dai militari con 15 grammi di cocaina, 10 di crack e 70 di marijuana. Punto di forza dell’attività di spaccio dei tre l’assortimento delle droghe offerte. Seguendo un acquirente e confondendosi nel via vai di persone presenti per acquistare la droga, i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione in cui i tre giovani operavano.

Su una parete del soggiorno era stato installato un monitor da 65 pollici, per monitorare in tempo reale le immagini di nove videocamere che inquadravano il perimetro della palazzina. Sul tavolo marijuana, cocaina e crack – tutto già suddiviso in dosi confezionate con carta stagnola – oltre a materiale per confezionare la droga e bilancini digitali di precisione. Al più giovane dei tre sono stati trovati anche 150 euro in contanti, che i militari ritengono certamente frutto dell’attività di spaccio. Il 23enne è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza, mentre i due più giovani in un istituto per minori.