Catania: dopo il divanopattino ecco la divanocar. Il video diventa virale

In principio c’è stato il divanopattino. Di recente ecco la divanocar. Il protagonista resta l’ampio sedile imbottito ma a cambiare è il mezzo con cui viene trasportato. Un 15enne, poi multato, lo aveva caricato sopra una monopattino elettrico a noleggio, scorrazzando per le strade di Catania. Adesso a diventare virale è un filmato in cui si vede una vecchia Fiat Panda che procede lungo la circonvallazione etnea con un divano caricato sopra. Una scena già vista ma c’è un particolare che deve essere evidenziato: sul divano, comodamente coricato, c’è un uomo con gli occhiali. La scena è stata filmata da un cittadino che poi ha condiviso il video su Tik Tok. Poche ore e il post è diventato virale con centinaia di commenti ironici nonostante la pericolosità del gesto.