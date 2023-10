Monta un divanopattino e va in giro per Catania: multato un 15enne

Un divano caricato su un monopattino elettrico a noleggio per le vie di Catania guidato da un ragazzo di 15 anni che adesso è stato multato. L’episodio è stato ripreso con un cellulare e il video pubblicato sui social è presto diventato virale, specialmente su TikTok. Nelle immagini si vede lo strano mezzo di trasporto, composto da monopattino e divano, lungo la corsia preferenziale degli autobus di viale Vittorio Veneto del capoluogo etneo. Una scena, quella in cui il 15 viaggia sul divano e sul monopattino insieme, immortalata domenica 8 ottobre da altri giovani che è arrivata anche alla polizia.

Sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Borgo Ognina a identificare il minorenne – incensurato – e multare lui e i suoi genitori. Una sanzione amministrativa di 2000 euro per violazione delle norme sulla circolazione dei monopattini elettrici. Di video come questo, su TikTok ne esistono anche altri ripresi in altre parti d’Italia e del mondo: tra quelle più virali ci sono le immagini in cui due giovani si allineano in modo parallelo su due monopattini e vi appoggiano un divano che poi portano in giro.

