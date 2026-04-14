Catania, deposito della droga a conduzione familiare in via Plebiscito

Lo spaccio come affare di famiglia: a Catania la polizia arresta zio e nipote, durante un maxi sequestro di droga in via Plebiscito. A essere trasferito in carcere è un 40enne, trovato con 11 chili tra cocaina, hashish e marijuana. Mentre è andato ai domiciliari il nipote 23enne, trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi. Gli agenti hanno battuto il quartiere San Cristoforo insieme ai cani poliziotto Maui, Ares, Briska e Rex. Il cui fiuto ha segnalato la presenza di droga in un immobile abbandonato utilizzato dal 40enne, di fronte alla casa dell’uomo. Le verifiche sono state estese anche agli edifici vicini, trovando il resto degli stupefacenti in un garage, usato dal nipote 23enne dell’uomo. Oltre alla droga sono state sequestrate anche centinaia di bustine in plastica vuote, che sarebbero servite a confezionare le dosi per un business da centinaia di migliaia di euro. Sul posto anche la polizia scientifica, alla ricerca di tracce utili a identificare eventuali altre persone coinvolte nell’uso dei depositi.