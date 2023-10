Catania, dalle denunce per furto di luce e acqua al sequestro di frutta e verdura

I militari, durante un controllo in alcune abitazioni nel quartiere catanese del Villaggio Sant’Agata, hanno denunciato per furto aggravato cinque residenti. Questi ultimi prelevavano in modo illegale energia elettrica e acqua. Quattro utenze avevano allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Inoltre, un soggetto che aveva già subìto il taglio della fornitura elettrica per mancato pagamento delle bollette, aveva ovviato attraverso la manomissione del contatore con il metodo del by pass. Il danno economico stimato per la società E-distribuzione ammonta per le cinque utenze a circa 38mila euro. Ulteriori verifiche hanno poi consentito di accertare che due dei cinque denunciati, oltre all’energia elettrica, consumavano anche l’acqua.

Nello stesso contesto operativo sono stati controllati alcuni ambulanti in viale Librino e viale Grimaldi. Al termine delle verifiche sono stati scoperti tre commercianti abusivi di prodotti ortofrutticoli, di cui uno pregiudicato e uno già noto alle forze dell’ordine, che operavano in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita, oltre a essere privi di qualsiasi titolo per l’occupazione della strada. Questi ultimi sono stati multati per un importo complessivo che supera i quattromila euro. Sono stati, inoltre, sequestrati circa 80 chili di frutta e verdura, devoluti a un ente con finalità di beneficenza.

