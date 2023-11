Catania: controlli anti parcheggiatori abusivi, multe e denunce

Oltre 30 carabinieri di Catania sono stati impegnati in operazioni di controllo del centro storico e lungo il litorale etneo. Obiettivo dell’intervento è contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In particolare, in via Beato Bernardo e in via San Giovanni li Cuti, sono stati sorpresi 4 uomini, dai 25 ai 50 anni, mentre stavano chiedendo denaro ai conducenti intenti a parcheggiare le loro auto negli appositi stalli. Per loro sono scattate sanzioni per complessivi 2.160 euro e non è da escludere la contestazione del reato di estorsione. Durante i controlli ai parcheggiatori abusivi, le pattuglie hanno sorpreso alla guida di un’auto un catanese di 50 anni – recidivo – che non ha mai conseguito la patente. Al termine dei controlli, sono stati sequestrati 9 veicoli e ritirate 2 patenti di guida, con sanzioni al codice della strada per oltre 21mila euro.