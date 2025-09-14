Catania, il collage analogico torna protagonista con la mostra #INCOLLAVERITAS a piazza Scammacca

Foto di Marta Silvestre

Il linguaggio del collage analogico torna al centro della scena culturale etnea con #INCOLLAVERITAS – Groupshow di Collage Analogico, la grande collettiva a cura di Demetrio Di Grado, promossa da Urban Street Art Sicily in collaborazione con Mansourcing. Dal 18 ottobre al 18 novembre 2025, negli spazi di piazza Scammacca, il pubblico potrà immergersi in un percorso visivo che ricompone frammenti, memorie e immagini in un mosaico contemporaneo, trasformando lo scarto in bellezza.

In mostra le opere di venti artiste e artisti tra cui ADE, Cristina Caggiani, Peppe Caudullo, Dafne, Alessandra Faleggi, Valentina Mazza, Patricia Palonsky, Rossella Ragusa, Roberta Vinci e molti altri. Con approcci diversi, i partecipanti intrecciano ironia, poesia e critica sociale, restituendo al collage il suo valore di atto di libertà e resistenza. L’inaugurazione è fissata per sabato 18 ottobre alle 16.00, mentre la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00, escluso il martedì. Un’occasione unica per scoprire come, nell’era del digitale, il gesto manuale del tagliare e incollare possa ancora svelare nuove verità visive.