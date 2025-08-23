Catania, chiusi un chiosco-bar ed un centro scommesse perché ritrovo di pregiudicati

23/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono state temporaneamente sospese a Catania, le attività di un chiosco-bar in viale Mario Rapisardi e di un centro scommesse di via Giovanni da Verrazzano, diventati un abituale ritrovo di pregiudicati. Entrambi i provvedimenti di sospensione emessi dal questore di Catania hanno una durata di 7 giorni e sono già stati notificati dai poliziotti. Durante diversi controlli nel chiosco i poliziotti hanno constato come l’attività commerciale fosse diventata un luogo di incontro abituale di pregiudicati per associazione per delinquere, porto abusivo di armi, furto, rapina, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. «La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici accertamenti al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza», spiegano dalla questura di Catania.

In un caso gli agenti hanno notato, davanti al bancone del chiosco, un gruppo di cinque persone, tutte pregiudicate, confabulare a lungo tra loro, in modo confidenziale. Una volta identificati, a carico dei cinque sono emersi precedenti per associazione di stampo mafioso, ricettazione, evasione, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento. Nel caso del centro scommesse, i poliziotti hanno rilevato in molteplici controlli, effettuati in un significativo arco temporale, la presenza di alcuni clienti con precedenti per estorsione, gioco d’azzardo, atti osceni, violenza sessuale, detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Viaggio della speranza da 15mila dollari dalla Tunisia a Pantelleria: gli scafisti arrivati in aereo a Palermo
Leggi la notizia

Sono state temporaneamente sospese a Catania, le attività di un chiosco-bar in viale Mario Rapisardi e di un centro scommesse di via Giovanni da Verrazzano, diventati un abituale ritrovo di pregiudicati. Entrambi i provvedimenti di sospensione emessi dal questore di Catania hanno una durata di 7 giorni e sono già stati notificati dai poliziotti. Durante diversi controlli nel […]

Blatte tra dolci e tavola calda: chiuso un bar sul lungomare di Catania
Leggi la notizia

Sono state temporaneamente sospese a Catania, le attività di un chiosco-bar in viale Mario Rapisardi e di un centro scommesse di via Giovanni da Verrazzano, diventati un abituale ritrovo di pregiudicati. Entrambi i provvedimenti di sospensione emessi dal questore di Catania hanno una durata di 7 giorni e sono già stati notificati dai poliziotti. Durante diversi controlli nel […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]