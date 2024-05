Catania, si trasferisce e trova la casa trasformata in serra di marijuana

Una casa in disuso trasformata in una serra dove coltivare marijuana nel quartiere Picanello di Catania. La proprietaria dell’appartamento all’ultimo piano del palazzo, qualche giorno fa, è tornata nell’abitazione per riprendere alcuni effetti personali che aveva lasciato prima del trasferimento in un’altra zona del capoluogo etneo. Entrata in casa, la 47enne si è accorta che tutti i locali erano stati messi a soqquadro.

La donna ha inizialmente pensato di essere stata vittima di furto. Poi in una stanza ha visto la luce accesa. Una circostanza che l’ha insospettita perché lei aveva disdetto la fornitura di energia elettrica. Incuriosita, si è avviata verso la stanza ma è stata fermata dal latrato di un cane che proveniva dal locale lavanderia. Spaventata, la donna è uscita dall’immobile e ha chiamato il numero unico per le emergenze (112). I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno ispezionato tutto l’appartamento: in mansarda hanno scoperto che era stata allestita una serra indoor di marijuana con lampade alogene, aeratori, un condizionatore portatile e anche un concime specifico.

In una stanza con balcone verandato, erano stati disposti numerosi vasi di piante di marijuana, che avevano già raggiunto quasi un metro di altezza. Accanto, altri contenitori pieni di semi sempre di marijuana, predisposti per una nuova semina, foglie già essiccate e 16 dosi pronte per la vendita. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato un cane rinchiuso nella lavanderia. L’animale è stato affidato alle cure dei veterinari convenzionati con il Comune di Catania e collocato in una idonea struttura a Pedara, nel Catanese.

Sul balcone con veranda, invece, è stato scoperto un terrario, che conteneva sei tartarughe della specie protetta Testudo Hermanni. Le tartarughe sono state prelevate dai militari specializzati del corpo forestale, servizio Cites. La droga e il materiale idonei alla sua coltivazione sono stati sequestrati e sono

in corso le indagini per risalire ai coltivatori in erba.