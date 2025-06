Catania, il Comune ha avviato l’iter per la candidatura a Capitale della Cultura 2028

Ora è ufficiale: li Comune di Catania ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. «Un’opportunità di rilievo – come si legge nel comunicato dell’ufficio stampa dell’ente etneo – che mira a valorizzare il patrimonio culturale e il potenziale creativo della città attraverso una progettazione solida e strategica». A supportare l’amministrazione comunale in questo processo saranno Ptsclas – una società di consulenza direzionale con esperienza nella definizione di strategie di sviluppo culturale e territoriale – e Melting Pro – una realtà con lunga esperienza nella progettazione culturale e nella rigenerazione urbana.

Le due organizzazioni, individuate tramite manifestazione di interesse pubblica, affiancheranno il Comune «offrendo competenze specialistiche maturate – viene messo ancora nero su bianco nella nota – attraverso il coinvolgimento in precedenti candidature per il titolo di Capitale della Cultura, la partecipazione a commissioni di valutazione e la realizzazione di studi sugli impatti territoriali del riconoscimento». Il 23 giugno a Palazzo degli elefanti si è svolto il primo incontro formale di affidamento dell’incarico, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, che ha segnato l’avvio operativo delle attività e posto le basi per la definizione della strategia di candidatura.