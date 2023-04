Il Catania Ssd partner per la raccolta fondi per la ricerca del tumore all’ovaio

Prevenzione, ricerca e solidarietà. Questi gli obiettivi che si prefigge la fondazione Humanitas che ha trovato nuovamente il sostegno della Rinascente e del suo direttore dello store di Catania Salvatore Sinatra che ha voluto fortemente che questa iniziativa trovasse anche la città di Catania come protagonista. Per tutto il mese di aprile, infatti, il ricavato dagli acquisti presso i beauty bar avranno ancora una volta un valore aggiunto: Rinascente donerà il 10 per cento del ricavato al sostegno della fondazione Humanitas che li impiegherà per una raccolta fondi da investire contro il tumore all’ovaio. Una collaborazione, quella tra Rinascente e fondazione Humanitas, che sulla piazza di Catania da oggi potrà contare anche dell’appoggio di Catania SSD, partner speciale dell’evento di lancio che si è tenuto oggi nello store etneo.

Sostegno

In rappresentanza della società rossazzurra il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il direttore generale Luca Carra. I due dirigenti etnei hanno ribadito l’importanza del sostegno concreto ad attività di questa importanza per la crescita del territorio. «Il nostro obiettivo – hanno sottolineato i due dirigenti del Catania SSD – non è solo quello di rilanciare il calcio in città. Sappiamo che lo sport è un importante strumento per ridare linfa al territorio, ma contemporaneamente può e deve anche essere un volano per sostenere e sensibilizzare su altre tematiche di rilevanza sociale e culturale come quello di oggi. Siamo orgogliosi e fieri che il club del presidente Ross Pelligra sia partner di questa giornata e di questa iniziativa. Sostenere chi ha più bisogno – hanno concluso – oltre che essere obbligatorio è anche il primo passo per consentire una crescita comune che porta sempre ai dei miglioramenti».